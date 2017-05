Delni rezultati vzorčenja tal na Vrhniki kažejo na onesnaženost še iz časa pred požarom

Ljubljana, 24. maja - Delni rezultati vzorčenja zemljin, ki jih povzema danes objavljeno vladno poročilo o požaru v Kemisu, kažejo, da so med drugim v enem vzorcu našli presežene kritične vrednosti pesticida DDT, na več lokacijah pa presežene opozorilne vrednosti za kadmij, krom in nikelj. Rezultati nakazujejo, da so povišane vsebnosti posledica dejavnosti pred požarom.