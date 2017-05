Direktor zavoda za varstvo narave: Imeti bi morali ničelno toleranco do nesreč, povezanih z zdravjem ljudi

Ljubljana, 23. maja - Direktor Zavoda RS za varstvo narave Darij Krajčič meni, da bi morali imeti tako na papirju kot v praksi ničelno toleranco do nesreč, ki so povezane z zdravjem ljudi in onesnaževanjem. "Za primere nesreč bi morali imeti natančne protokole ravnanja. Mislim, da je vse to v Kemisu spodletelo," je pojasnil in dodal, da bi bila to lahko dobra šola.