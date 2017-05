Poslanec Krivec s pobudo, da bi o okoljskih posledicam požara v Kemisu spregovorili tudi v DZ

Ljubljana, 22. maja - Poslanec SDS Danijel Krivec je prepričan, da bi morali po požaru v vrhniškem Kemisu zaradi njegovih okoljskih posledic opraviti razpravo na pristojnem parlamentarnem odboru in kasneje seji DZ. Pomembno je, da se odbor in DZ seznanita z vsemi dejstvi in na podlagi tega sprejmeta rešitve, ki bi onemogočile, da bi se kaj podobnega še dogajalo, meni.