Vrhniški občinski svet prihodnji teden znova o požaru v Kemisu, Pahor bo sprejel sodelujoče pri gašenju

Ljubljana, 23. maja - Vrhniški občinski svet bo prihodnji torek razpravljal o okoljskih posledicah požara, ki je minuli teden pustošil v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis. Predsednik republike Borut Pahor pa bo v petek sprejel gasilce, reševalce in druge prostovoljce, ki so se odlikovali pri gašenju požara, so sporočili iz predsednikovega urada.