London, 23. maja - Po letu 2001, ko je bilo konec stalnih napadov Irske republikanske armade, so teroristični napadi v Veliki Britaniji postali redkejši. Večino so jih izvedli radikalizirani britanski državljani. STA objavlja kronologijo terorističnih napadov in poskusov napadov v Veliki Britaniji od leta 2004.