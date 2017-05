Prešernov trg v Ljubljani so zasedli srčni prostovoljci

Ljubljana, 16. maja - Prostovoljske organizacije se s svojimi stojnicami danes predstavljajo na Prešernovem trgu v Ljubljani. Biti prostovoljec pomeni biti del sprememb, posameznik pa se za to odloči, ker v to zares verjame, je bilo slišati med mlajšimi prostovoljci. Nad velikim številom obiskovalcev so navdušeni, se pa zavedajo, da so mnogi prišli le "firbcat".