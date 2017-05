Mnogoboj bo v Maribor privabil več kot 120 tabornikov

Maribor, 13. maja - Mariborski mestni park bo danes v organizaciji Podravske zveze tabornikov in Zveze tabornikov Pomurja gostil okoli 120 mladih tabornikov, ki bodo lahko v mnogoboju preverili svoja taborniška znanja in veščine. Na območnem mnogoboju bodo sodelovali taborniki, stari med 7 in 15 let, in tako pokazali znanje, ki so ga osvajali in razvijali skozi leto.