Prostovoljstvo je po mnenju mladih prostovoljcev lepa in neprecenljiva izkušnja

Ljubljana, 9. maja - Na Mladinfestivalu je danes zelo pestro. Predstavljajo se številne organizacije z različnimi aktivnostmi. V številnih kotičkih v preddverju marmorne dvorane je na primer Živa knjižnica, kjer evropske prostovoljke in prostovoljci, ki so šli v tujino, predstavljajo svojo izkušnjo. Prostovoljstvo je po njihovem mnenju lepa in neprecenljiva izkušnja.