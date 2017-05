Letošnji teden prostovoljstva o prostovoljstvu kot prostoru vključevanja

Ljubljana, 15. maja - Slovenska filantropija v letošnjem 18. nacionalnem tednu prostovoljstva, ki se bo začel danes in bo potekal do nedelje, postavlja v ospredje prostovoljstvo kot prostor vključevanja. Osrednja dogodka tedna bosta veseli in slovesni dan prostovoljstva. Prvi bo v torek v Ljubljani, drugi pa v četrtek v Gornji Radgoni.