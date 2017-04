Britanska policija preprečila dva teroristična napada v enem dnevu

London, 28. aprila - Britanska protiteroristična policija je danes razkrila, da je v četrtek preprečila dva teroristična napada. Med racijo hiše na severu Londona so policisti ustrelili žensko, v nekaj urah pa v Londonu izpeljali dve operaciji. Kasneje se je izkazalo, da so ravnali prav in preprečili dva napada v načrtovanju.