Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o eksploziji na ladji Tamar v lasti slovenskega ladjarja Splošna plovba, v kateri sta umrli dve osebi. Poročale so tudi o škodi, ki jo je slovenskemu kmetijstvu prizadela zmrzal v minulih dneh, in o tem, da je DZ sprejel zakon, s katerim želi slovenska vlada zaščititi Mercator.