Primorske novice: Priložnost na pladnju (26. 4.)

Koper, 25. aprila - Trg pred novogoriško železniško postajo je videl že lepe in manj lepe čase. Da je bilo to prizorišče osrednjega slavja ob vstopu Slovenije v EU, ob brisanju meje, ni naključje. Bolj simboličnega kraja ločitve ljudi in sočasno simbola sožitja in težnje po preseganju absurdnih meja ne bi mogli najti, v Primorskih novicah piše Mitja Marussig.