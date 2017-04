Delo: Daleč od cilja (26. 4.)

Ljubljana, 25. aprila - Od leta 2008 se skokovito povečuje število kršitev delovne zakonodaje, opozarjajo na pristojnem inšpektoratu. Čeprav se je v tem obdobju zelo zmanjšalo število inšpektorjev in so nadzori vse težavnejši, so lani ugotovili še enkrat več nepravilnosti kot pred osmimi leti, v Delu piše Barbara Hočevar.