Večer: Nesorazmerno (26. 4.)

Maribor, 25. aprila - Na vprašanja, ali je res mogoče, da zaradi nekaj deset evrov dolga na cesti pristane družina, so nas s sodišč v primeru Vaskrsić pred petimi leti podučevali, da je zakone treba spoštovati. Bili so takšni, ki so glasno zagovarjali pravilnost postopka, da je plačilna disciplina na psu, da moramo dolgove plačati, v Večeru piše Elizabeta Planinšič.