Džihadisti prevzeli odgovornost za napad v Parizu

pripravila Maja Cerkovnik in Jure Kos

Pariz, 21. aprila - Odgovornost za streljanje na Elizejskih poljanah v Parizu, v katerem sta bila v četrtek zvečer ubita policist in napadalec, trije ljudje pa so bili ranjeni, je prevzela skrajna skupina Islamska država. Strelec je bil star znanec policije. Februarja so ga prijeli zaradi načrtovanja umora policista, a so ga izpustili zaradi pomanjkanja dokazov.