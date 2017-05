Tudi letos v spomin na soško fronto vrsta dogodkov (seznam)

Ljubljana, 10. maja - V spomin na soško fronto, na kateri so pred stotimi leti potekali zadnje odločilne in izjemno krvave bitke, bodo tudi letos potekali številni dogodki - od spominskih pohodov, predavanj in razstav do uprizoritve bitke in skupnega koncerta vojaških orkestrov. Sledi izbor nekaterih dogodkov.