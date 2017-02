Mladi se seznanjajo s šolami, premier Cerar jih je ob tem pozval k pravilnim odločitvam

Ljubljana, 10. februarja - Za osnovnošolce in dijake so danes po vsej državi pripravili informativne dneve. Premier Miro Cerar, ki je zjutraj v spremstvu ministrice Maje Makovec Brenčič obiskal Srednjo lesarsko šolo v Ljubljani, je tako bodoče dijake kot bodoče študente ob tem pozval, naj se pri izbiri nadaljnje študijske poti odločajo po pameti in po srcu.