Na primorski univerzi brezplačen prevoz na informativne dneve le v petek

Koper, 9. februarja - Primorska univerza tudi tokrat dijakom iz oddaljenih krajev zagotavlja brezplačni avtobusni prevoz na informativne dneve na Primorsko. Tudi letos so prejeli veliko prijav za tovrstni prevoz. Brezplačni prevoz je organiziran le v petek, ko bodo fakultete bodočim študentom odprle vrata ob 10. in 15. uri, so danes sporočili z univerze.