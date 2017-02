Študentje in dijaki danes po informacije o nadaljnjem šolanju

Ljubljana/Maribor/Koper, 10. februarja - Študentje in dijaki se bodo lahko na informativnih dnevih seznanili s študijskimi in srednješolskimi progami, na katerih bi želeli nadaljevati šolanje. Da bi se lažje odločili, bodo na fakultetah in srednjih šolah zanje danes in v soboto pripravili predstavitve programov. Za bodoče študente je na voljo 18.895 mest, za dijake 23.440.