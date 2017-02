Na odboru DZ več kritik glede izvajanja strateških dokumentov s področja visokega šolstva in raziskav

Ljubljana, 2. februarja - Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je danes seznanil z uresničevanjem resolucij o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije za leti 2013 in 2014 in o nacionalnem programu visokega šolstva za obdobje 2011-2015. V razpravi je bilo slišati več kritik glede izvajanja obeh strateških dokumentov.