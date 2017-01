Visokošolski zavodi še rešujejo posamezne zaplete pri starih diplomah

Ljubljana, 27. januarja - Januarska seja DZ se danes končuje s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Miru Cerarju in ministrom. Poslanke in poslanci so vprašanja namenili ministrici za zdravje Milojki Kolar Celarc in šolski ministrici Maji Makovec Brenčič. Slednja je pojasnila, kako se rešujejo posamezni zapleti pri končanju predbolonjskih visokošolskih programov.