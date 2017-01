V protiteroristični operaciji v Avstriji prijeli več osumljencev

Dunaj, 26. januarja - Avstrijska policija je danes v obsežni protiteroristični operaciji na Dunaju in v Gradcu prijela 11 oseb, med njimi so trije priseljenci z avstrijskim državljanstvom, dva sta državljana BiH, ter po eden državljan iz Sirije, Bolgarije in Makedonije. Vseh 11 je trenutno v priporu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.