Veterinarji potrdili ptičjo gripo že pri petem labodu

Ljubljana, 10. januarja - Nacionalni veterinarski inštitut je Upravo RS za varno hrano, veterino in varstvo rastlin obvestil o novem primeru aviarne infuence pri labodu, ki je bil 5. januarja najden ob ribniku na Pragerskem. Do sedaj so potrdili prisotnost aviarne influence oz. ptičje gripe pri petih labodih.