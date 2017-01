Perutnina Ptuj: Zaščitne ukrepe izvajamo od sredine novembra

Ptuj, 4. januarja - V Perutnini Ptuj so po današnji potrditvi primera ptičje gripe na Pragerskem povedali, da zaščitne ukrepe izvajajo od sredine novembra, ko se je prvi tak primer okužbe pojavil v sosednjih državah. "Vsa živila Perutnine Ptuj so varna in zdravstveno neoporečna," so zagotovili.