Ob pojavu ptičje gripe več ukrepov veterinarjev na terenu

Ljubljana, 5. januarja - Rezultati analize za določitev stopnje patogenosti virusa ptičje gripe H5N8, ta teden zaznanega pri labodih na Pragerskem, še niso znani. Uradni veterinarji medtem izvajajo aktivnosti na terenu, kot so izdajanje odločb o ukrepih, dodatno obveščanje lokalnih rejcev perutnine in pregledi poginov ptic, so za STA pojasnili v upravi za varno hrano.