Rejci perutnine v Spodnjem Podravju o ukrepih pri ptičji gripi le iz medijev

Ptuj, 5. januarja - Večji in manjši rejci perutnine na območju Spodnjega Podravja, kjer so ta teden pri treh labodih na Pragerskem odkrili prve primere aviarne influence oziroma ptičje gripe, so bili doslej o ukrepih bolj ali manj obveščeni le iz medijev. Tudi v svetovalni službi ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda so potrdili, da vsakega posebej ne kontaktirajo.