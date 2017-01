Na ulici v Mariboru ležali nevarni doma narejeni eksplozivni sredstvi

Maribor, 9. januarja - Mariborske policiste so občani v nedeljo opoldne obvestili, da so pred stanovanjskim blokom na Mlekarniški ulici našli dva, v papir zavita, sumljiva predmeta. Strokovnjaki so ugotovili, da gre za doma narejeni eksplozivni sredstvi z vžigalno vrvico, kakršna so močnejša od topovskega udara. Policija zato ponovno opozarja k previdnosti.