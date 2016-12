Novi zasegi pirotehnike mladoletnikom

Kamnik/Cerknica, 29. decembra - Kamniški policisti so v sredo mladoletniku, ki je skupaj s sovrstnikoma metal petarde na Novem trgu, zasegli 145 kosov pirotehničnih izdelkov. Osnovnošolcem in mladoletnikom v Cerknici pa so policisti zasegli 1200 kosov pirotehnike, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.