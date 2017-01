Prehod v novo leto številni preživeli na prostem, obilica dela za dežurne službe

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 1. januarja - V mrzli, a jasni noči smo se poslovili od starega in vstopili v novo leto 2017. Na množičnih silvestrovanjih na prostem se je zbralo več 10.000 ljudi, nebo nad slovenskimi mesti so ponekod razsvetlili ognjemeti. Najdaljša noč v letu pa ni bila mirna za dežurne službe, ki sta jih danes obiskala predsednik republike Borut Pahor in premier Miro Cerar.