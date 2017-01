Gasilci v težkih razmerah rešili del Hotela Jezero, kjer že snujejo sanacijo

pripravila Tinkara Zupan

Bohinj, 6. januarja - Četrtkov požar v Hotelu Jezero na Ribčevem Lazu ni terjal žrtev ali poškodovanih, je pa povzročil veliko škodo in prizadel tudi bohinjski turizem. Lastniki hotela so takoj začeli načrtovati sanacijo. Ker so gasilci kljub težkim razmeram uspešno zavarovali del objekta, predvidevajo, da bi hotel konec januarja deloma že lahko začel obratovati.