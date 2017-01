Vsi gostje in zaposleni Hotela Jezero na varnem

Bohinj, 5. januarja - Medtem ko sta zgornje nadstropje in ostrešje bohinjskega Hotela Jezero še v plamenih, je direktorica hotela Polonca Noč v izjavi novinarjem zagotovila, da so vsi gostje in zaposleni na varnem. Gostom so našli prenočitev v bližnjih hotelih, nekateri pa so odšli. Kolikšna bo škoda, še ne ve, lahko pa preseže tudi milijon evrov ali dva, je dejala.