Požar v Hotelu Jezero pogasili, na vrsti ugotavljanje vzroka in škode

Bohinj, 6. januarja - Požar, ki je v četrtek popoldne zajel Hotel Jezero v Bohinju, so pozno zvečer po navedbah vodje intervencije Silva Režka pogasili, postavili pa so požarno stražo. Ko bodo razmere ustrezne, bodo začeli preiskavo, ki bo pokazala vzrok požara in tudi višino škode. Ta bo po prvih ocenah vodstva hotela milijonska.