V Bohinju gori Hotel Jezero, cesta v Ribčevem Lazu zaprta

Bohinj, 5. januarja - V Bohinju je nekaj po 15. uri zagorel Hotel Jezero in še vedno močno gori. Z ognjem se spopadajo gasilci iz bohinjske, blejske in radovljiške občine, delo pa jim otežuje močan veter. Goste hotela in zaposlene so evakuirali. Območje ostaja zaprto, prav tako cesta v Ribčevem Lazu pri hotelu.