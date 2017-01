Gasilci in policisti izpostavili zahtevnost intervencije ob požaru bohinjskega hotela

Bohinj, 6. januarja - Intervencija ob požaru v Hotelu Jezero na Ribčevem Lazu je bila izjemno zahtevna, so na današnji novinarski konferenci povedali sodelujoči. Vzrok požara še ni znan. So pa policisti danes na varnem našli še zadnje štiri pogrešane hotelske goste. Medtem na občini že razmišljajo, kako pomagati obnoviti hotel in pri tem apelirajo tudi na državo.