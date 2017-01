V ponedeljek prvo poročilo Nacionalnega veterinarskega inštituta o ptičji gripi

Ljubljana, 6. januarja - Prvo poročilo o dosedanjih aktivnostih v zvezi z aviarno influenco s strani Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) Uprava RS za varno hrano pričakuje v ponedeljek. To poročilo bo uprava vsak naslednji dan dopolnjevala z novimi informacijami. V četrtek so sicer v občini Markovci in na Ptuju našli še tri mrtve labode.