Na Pragerskem potrjen primer ptičje gripe

Ljubljana, 4. januarja - Na Pragerskem so potrdili primer aviarne influence oz. ptičje gripe, so sporočili iz državne uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Bolezen so odkrili pri treh labodih, na nacionalnem veterinarskem inštitutu v Ljubljani pa so potrdili, da gre za virus podtipa H5N8. Pristojne službe so že uvedle prve ukrepe.