Eden pod vplivom alkohola divjal, drugi zaspal

Ljubljana, 30. decembra - Štajerski policisti so v četrtek ustavili 31-letnika, ki je na cesti, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 97 kilometrov na uro. Ljubljanski policisti pa so naleteli na močno vinjenega voznika, ki se je očitno utrujen ustavil v križišču in zaspal. Ko so ga policisti zbudili, pa je nanje stresel še slabo voljo.