Policija v akciji za treznost med vožnjo odvzela 663 vozniških dovoljenj

Ljubljana, 22. decembra - Policija je med 2. in 20. decembrom po vsej Sloveniji preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola oziroma pod vplivom prepovedanih drog. Preizkusili so 22.292 voznikov, pozitivnih preizkusov pa je bilo 795. Policisti so začasno odvzeli 663 vozniških dovoljenj in pridržali 21 oseb, je policija zapisala na spletni strani.