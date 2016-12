Voznik pod vplivom alkohola trčil v tri parkirana vozila in pobegnil

Ljubljana, 21. decembra - Voznik iz Dragonje je v torek okoli druge ure popoldne v Luciji trčil v tri parkirana vozila in nato s kraja nesreče pobegnil. Koprski policisti so voznika izsledili. Ob tem je bil pod vplivom alkohola in se je nasilno vedel, so ga zaradi neupoštevanja navodil policista pridržali, so sporočili iz PU Koper.