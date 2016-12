Leto 2016: Prometna statistika iztekajočega leta slaba, a jeseni manj mrtvih in poškodovanih

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 29. decembra - Prometna varnost na cestah je letos spet slabša. Do 11. decembra je v prometnih nesrečah umrlo 120 oseb oz. šest več kot v enakem obdobju lani. Na agenciji za varnost prometa poudarjajo, da so podatki slabi na račun prve polovice leta, ko je umrlo kar 24 oseb več kot v enakem obdobju lani, medtem ko so se razmere v jesenskih mesecih popravile.