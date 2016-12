Bervar: V jedro prizadevanj naslednjih 25 let postavimo državljana

Ljubljana, 23. decembra - Prišel je čas, da se veliko bolj kot doslej od besed usmerimo k dejanjem, je na proslavi ob državnem prazniku dejal predsednik DS Mitja Bervar. "Na temeljih naše izjemne skupne zgodbe in energije izpred 25 let, ko smo skupne moči uspešno zastavili za lastno državo, morda v jedro prizadevanj naslednjih 25 let postavimo državljana," je poudaril.