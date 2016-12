Hainz: Združimo človeško poštenost in politično enotnost in naredili bomo čudeže

Ljubljana, 23. decembra - Slovenska osamosvojitev se je gradila dolgo, a se rodila zelo hitro, je na slavnostni seji DZ ob dnevu samostojnosti in enotnosti dejal podpredsednik DZ Primož Hainz. Ob pogledu v prihodnost je ocenil, da je čutiti kanček optimizma. "Združimo človeško poštenost in politično enotnost in naredili bomo čudeže," je pozval.