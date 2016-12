Zore: Samostojnost domovine dobrina, ki jo je bilo težko doseči, še težje jo bo obdržati

Ljubljana, 23. decembra - Ljubljanski nadškof metropolit Stane Zore je pred ponedeljkovim dnevom samostojnosti in enotnosti v ljubljanski stolnici daroval mašo za domovino. V nagovoru je izpostavil, da je samostojnost dobrina, ki jo je bilo težko doseči, še težje pa jo bo obdržati. Boga je prosil, naj nakloni državi ponosne, odgovorne in zveste politike in državljane.