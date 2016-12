Janša na Ravnah pozval k prebuditvi dela speče osamosvojitvene Slovenije

Ravne na Koroškem, 22. decembra - Če hočemo priti iz krize, je treba v ospredje postavljati tista zgodovinska obdobja, ki so Slovence združevala, in ne tista, ki so jih razdruževala, je na slovesnosti pred dnevom samostojnosti in enotnosti na Ravnah na Koroškem dejal prvak SDS Janez Janša. Ob tem je pozval k prebuditvi dela osamosvojitvene Slovenije, ki je zaspala.