V ruskem napadu na avtobus v Ukrajini ubitih devet ljudi

Kijev, 17. maja - V napadu ruskega drona na avtobus na severovzhodu Ukrajine je bilo danes ubitih devet civilistov, še štirje so ranjeni, so sporočile lokalne oblasti v regiji Sumi. Do napada je prišlo nedolgo po koncu prvih neposrednih pogajanj med Kijevom in Moskvo po več kot treh letih, ki pa niso prinesla preboja v smeri premirja.