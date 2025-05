ZDA vztrajajo, da Rusija ni pripravljena na mir v Ukrajini

New York, 30. maja - Predstavnik ZDA je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN o vojni v Ukrajini dejal, da Ukrajina ni ovira na poti do miru, ampak je to Rusija, ki vztrajno zavrača pozive k takojšnjemu brezpogojnemu premirju. Ruski predstavnik, ki je zasedanje sklical, je nasprotno trdil, da Moskva želi pogajanja, Ukrajina pa jih zavrača.