ZDA v Varnostnem svetu ZN zaostrile retoriko proti Rusiji

New York, 30. maja - Članice Varnostnega sveta ZN so v četrtek pozivale Rusijo, naj pristopi k pogajanjem za mir v Ukrajini. Po daljšem času je bil do Moskve kritičen tudi predstavnik ZDA, ki je dejal, da je vojna strateška napaka in dodal, da sankcije niso izključene. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je Ukrajino obtožil, da zavaja Washington.