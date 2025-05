Napadalec na Salmana Rushdieja obsojen na 25 let zapora

New York, 16. maja - Newyorško sodišče je danes napadalcu na pisatelja Salmana Rushdieja za poskus umora izreklo 25 let zapora. 27-letni Američan libanonskega rodu Hadi Matar je pisatelja napadel z nožem leta 2022 na prireditvi v kulturnem centru na podeželju države New York. Rushdie je zaradi napada izgubil oko, poročajo ameriški mediji.