Rushdie bo objavil prvo leposlovno delo po napadu z nožem

New York, 29. marca - V Indiji rojeni britansko-ameriški pisatelj Salman Rushdie bo objavil svoje prvo večje leposlovno delo po napadu z nožem leta 2022, v katerem je utrpel več ran in oslepel na eno oko, je sporočil njegov založnik. Zbirka kratkih zgodb z naslovom The Eleventh Hour bo izšla 4. novembra, piše francoska tiskovna agencija AFP.