Napadalec na Salmana Rushdieja spoznan za krivega poskusa umora

New York, 22. februarja - Porota zvezne države New York je v petek 27-letnega Hadija Matarja, ki je avgusta 2022 z nožem napadel slavnega pisatelja Salmana Rushdieja, spoznala za krivega poskusa umora, poročajo ameriški mediji. Rushdie je med napadom utrpel več ran in izgubil oko.